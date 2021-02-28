المغرب يسجل 416 إصابة و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 480 أمس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 483410 حالات.وأشارت الوزارة أيضا، إلى تسجيل 7 وفيات مقابل 10 يوم الجمعة، ليصل إجمالي ضحايا الفيروس إلى 8615 حالة وفاة.وبلغ عدد الأفراد الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاحات الوقاية من الفيروس 3 ملايين و435 ألفا و997 في حين حصل أكثر من 161 ألفا على الجرعة الثانية.