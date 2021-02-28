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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا المتحور يهدد الولايات المتحدة بموجة تفش جديدة

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:48 ص
كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتحدة
وكالات
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أعرب مسؤولون اتحاديون في الولايات المتحدة عن قلقهم من أن التراجع في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا على المستوى الوطني بدأ بالتسطح مع تزايد انتشار إحدى السلالات في جميع البلاد.

وحذر المسؤولون من تخفيف بعض الولايات للقيود المفروضة للوقاية من كوفيد- 19، قائلين إن الأمة لا تزال في وضع محفوف بالمخاطر قد يتحول إلى موجة رابعة قبل تطعيم المزيد من السكان، حسبما أفادت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز".

وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي للصحفيين في بيان صحفي: "نحن في هذا الموقف المحفوف بالمخاطر الذي كنا فيه مباشرة قبل زيادة حالات الإصابة في الخريف، حيث يمكن لأي شيء مقلق أن يتسبب في زيادة أخرى".

وأضاف: "لا نريد أن نكون أشخاصا ينظرون دوما إلى الجانب المظلم للأمور، لكن يجب أن نتحلى بالواقعية.. لذلك علينا أن ننظر بعناية إلى ما سيحدث خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك بهذه الأعداد قبل أن تبدأوا في الوصول لتلك الحاجة القابلة للفهم للتخفيف من قيود معينة".

وقال آندي سلافيت، كبير مستشاري فريق البيت الأبيض لمواجهة "كوفيد- 19": "لا يمكننا أن نقول ذلك بعبارات أقوى: نعتقد أنه من الخطأ أن نرفع قدمنا ​​عن دواسة الوقود في وقت مبكر للغاية، خاصة في ظل الإسراع في ​​جهودنا في التطعيم حاليا".

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