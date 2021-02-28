الاتحاد الأمريكى يلغى سياسة تمنع اللاعبين من الجثو على ركبهم

أجرى الاتحاد الأمريكي لكرة القدم تصويتا يوم السبت لإلغاء سياسة تمنع اللاعبين من الجثو على ركبهم خلال النشيد الوطني، وهو التصرف الذي فعله البعض للتعبير عن الاحتجاج على عدم المساواة على أساس العرق ووحشية الشرطة.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، وافق أكثر من 70 بالمئة من أعضاء الاتحاد الأمريكي لكرة القدم على إلغاء السياسة التي تتطلب من اللاعبين "الوقوف باحترام" خلال عزف النشيد. وأراد حوالي 30 بالمئة الإبقاء على السياسة دون تغيير.وقالت سيندي بارلو كون رئيسة الاتحاد الأمريكي للصحفيين "نحن ندرك أنها قضية تثير الخلافات في بلادنا وفي العالم كله لذا أنا غير مندهشة أن رأي الأعضاء لم يكن بنسبة 100 بالمئة في نفس الاتجاه".وطبق الاتحاد الأمريكي هذه السياسة في 2017 بعدما جثت ميجان رابينو لاعبة منتخب الولايات المتحدة على ركبتها أثناء عزف النشيد الوطني قبل مباراة ضد تايلاند في العام السابق.ونالت هذه اللفتة شعبية عن طريق كولين كيبرنيك عندما جثا على ركبته قبل مباراة في 2016 بينما كان يلعب ضمن صفوف سان فرانسيسكو فورتي ناينرز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية.وفي يونيو الماضي، وافق مسؤولو الاتحاد الأمريكي على إلغاء هذه السياسة لكن كانت هناك حاجة للحصول على تأكيد أشمل من أعضاء الاتحاد وهو ما تحقق يوم السبت.