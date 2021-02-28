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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: اللقاء المقبل لمجموعة العمل بشأن قره باغ سيكون بالفيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:09 ص
أليكسي أوفرشوك
أليكسي أوفرشوك
وكالات
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أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرشوك، أن اجتماع مجموعة العمل الثلاثية حول قره باغ على مستوى نواب رئيس الوزراء سيعقد في 1 مارس المقبل بطريقة "الفيديو كونفرانس".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال: "اتفقت الأطراف المشاركة في المجموعة (روسيا وأذربيجان وأرمينيا) على عقد اللقاء المقبل بطريقة الفيديو.. حيث ناقشوا خلال الاجتماع يوم السبت تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا في مجال النقل والعلاقات الاقتصادية".

وأضاف: "خلال الاجتماع، نظرت الأطراف المشاركة في تقارير مجموعات الخبراء الفرعية بشأن السكك الحديدية والطرق والنقل المشترك، وكذلك بشأن قضايا ضمان النقل، والأمن والحدود والجمارك والصحية والبيطرية والصحة النباتية وأنواع أخرى من الرقابة".

وتابع: "أوصت السلطات المختصة للأطراف بإجراء جرد للمعاهدات الدولية المبرمة في إطار رابطة الدول المستقلة والمعاهدات الدولية المبرمة مع دول ثالثة بشأن تنفيذ النقل".

وأشار أوفرشوك، إلى أن مجموعة العمل قررت الانتهاء من مسودة التقرير، المنصوص عليها في بيان القادة في 11 يناير 2021، حول القائمة والجدول الزمني لتنفيذ تدابير ترميم وإنشاء مرافق البنية التحتية للنقل الجديدة اللازمة للتنظيم.

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