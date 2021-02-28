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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهيئة العامة للزكاة السعودية تحذر الأفراد من النصب والاحتيال باسمها

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:07 ص
الهيئة العامة للزكاة
الهيئة العامة للزكاة السعودية
وكالات
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نوهت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية عبر بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" يوم الأحد، بأنها رصدت عدة مواقع وحسابات تنتحل اسمها بهدف الاحتيال المالي على الأفراد.

ودعت الهيئة كافة المكلفين والأفراد إلى عدم مشاركة معلوماتهم الشخصية أو بياناتهم المالية إلا عبر قنوات الهيئة الرسمية.

وشددت على أن موظفي الهيئة لا يطلبون رقم السري الخاص بحسابات الأفراد البنكية ولا المعلومات الخاصة بالبطاقات البنكية.

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