بعد غياب شهر.. الأهلى يعود للدورى أمام طلائع الجيش

يعود الأهلي للمنافسات المحلية مرة أخرى بعد فترة غياب، عندما يستضيف فريق طلائع الجيش في السابعة والنصف من مساء الأحد، على ملعب "الأهلي السلام"، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر الدوري الممتاز لكرة القدم.يشار إلى أن آخر مباراة لعبها الأهلي ضمن منافسات الدوري، ليوم 26 يناير الماضي، عندما تعادل مع بيراميدز بدون أهداف في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الدفاع الجوي" في إطار الجولة العاشرة من المسابقة.وشارك الأهلي بعدها في بطولة كأس العالم للأندية في قطر، والتي لعب خلالها ثلاث مباريات، إذ فاز على الدحيل القطري بهدف نظيف، ثم خسر أمام بايرن ميونخ الألماني بهدفين دون رد، قبل أن يتغلب على بالميراس البرازيلي بضربات الترجيح، ويحصد المارد الأحمر في النهاية المركز الثالث والميدالية البرونزية للمونديال للمرة الثانية في تاريخه.وبعد العودة من الرحلة المونديالية، بدأ الأهلي مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز على المريخ السوداني بالقاهرة بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، ثم خسر خارج الديار أمام سيمبا التنزاني بهدف دون رد في الجولة الثانية من المجموعة الأولى.ويعود الأهلي اليوم لاستئناف حملة الدفاع عن لقب الدوري، إذ يدخل مباراة طلائع الجيش وفي رصيده 21 نقطة جمعها بعد خوض تسع مباريات فقط محتلا المركز الرابع في جدول الترتيب، بفارق ثماني نقاط عن الزمالك المتصدر والذي لعب 12 لقاء بالدوري حتى الآن.. أما الطلائع فيحتل المركز الرابع عشر في جدول الدوري برصيد 12 نقطة فقط، بعدما خاض 13 مواجهة حتى الآن.ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز اليوم، لاستعادة انتصاراته مرة أخرى بعد الخسارة الأخيرة أمام سيمبا التنزاني، كما يسعى الفريق الأحمر لاستعادة مكانه الطبيعي في جدول الدوري.أما طلائع الجيش تحت قيادة مديره الفني عبد الحميد بسيوني، فيسعى هو الآخر لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزه في جدول الدوري، ولتذوق طعم الانتصار مرة أخرى في بطولة الدوري، والذي غاب عنه في مبارياته الثلاث الأخيرة، حيث تعادل مع المقاولون العرب وسموحة، وخسر أمام بيراميدز.ويغيب عن الأهلي في مباراة اليوم، كلا من الظهير الأيسر التونسي علي معلول ووليد سليمان وناصر ماهر وصلاح محسن بسبب الإصابة، بجانب غياب أحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة لأسباب فنية، فيما عاد لقائمة الأهلي طاهر محمد طاهر بعد تعافيه من الإصابة.وجاءت قائمة الأهلي التي أعلنها مديره الفني بيتسو موسيماني، كالتالي: "محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة المرمى، وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمد هاني ومحمود وحيد وسعد سمير وأيمن أشرف في الدفاع، وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة ومحمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر في الوسط، وجونيور أجاي ووالتر بواليا ومحمد شريف ومروان محسن في الهجوم".كما أعلن عبد الجميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش، قائمة فريقه للقاء اليوم، وجاءت كالتالي، "محمد بسام، ومحمد شعبان في حراسة المرمى، علي الفيل، إسلام جمال، أحمد علاء، حسن مجدي، محمد ناصف، أحمد هاني في الدفاع، وفرانك ستيفن، أحمد سمير، مهند لاشين، إسلام محارب، عمرو السيسي، إبراهيما كونيه في الوسط، وتوني جوميز، عمرو جمال، عمرو مرعي، ناصر منسي في الهجوم".وبالنظر في تاريخ لقاءات الفريقين، سنجد أن هناك تفوق ملحوظ للغاية لصالح النادي الأهلي، حيث سبق وأن لعبا معا 29 مرة من قبل بواقع 25 مباراة في الدوري، ومباراتين في كأس مصر، فحقق الأهلي 24 انتصارا، مقابل 5 تعادلات بين الفريقين، فيما لم ينجح طلائع الجيش في تحقيق أي انتصار على الأهلي حتى الآن، كما سجل الأهلي 64 هدفا في شباك الطلائع، مقابل 15 هدفا فقط للجيش في شباك الأهلي.