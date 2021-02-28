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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

من أسبوع الموضة بباريس.. بدلات الكوتور النسائية الراقية لموسم 2021

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:25 ص
بدلات الكوتور النسائية
بدلات الكوتور النسائية
سلمى بدر
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بدأت فعاليات رابع يوم من أسبوع الموضة بباريس، حيث قدم مصممو الأزياء خلال عروضهم المختلفة مختلف التصميمات من بدلات الكوتور النسائية الراقية لموسم فصلي ربيع وصيف عام 2021 المتربعة على عرش الموضة بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار.
بدلات كوتور براقة
بدلات كوتور براقة
بدلات كوتور براقة:
تم تقديم بدلة الكوتور النسائية البراقة والتي جاءت باللون الذهبي الفاتح، بتصميم لجاكيت قصير وبنطلون واسع، وبتصميم أخر باللون الفضي بتصميم كلاسيكي، مع أكتاف بارزة، وتصميم أخر عبارة عن جاكيت قصيرة من التويد والترتر الفضي بأزرار بارزة وقميص متصل بها مع بنطلون رمادي.
بدلات كوتور باللون
بدلات كوتور باللون الأسود

بدلات كوتور باللون الأسود:
تم تقديم بدلة كوتور باللون الأسود بتصميم جاكيت A Line بلياقة V وأكمام منسدلة واسعة بتصميم الجرس، مع تفاصيل الدانتيل على أطرافها.
بدلات كوتور مع التنورة
بدلات كوتور مع التنورة

بدلات كوتور مع التنورة:
تم تقديم تصميم جاكيت تويد مع تنورة قصيرة من الأمام وطويل من الخلف، وبدلة كوتور تويد بتنورة ذات قصة مستقيمة مع قميص حرير.
بدلات الكوتور النسائية
بدلات الكوتور النسائية
بدلات الكوتور النسائية
بدلات الكوتور النسائية
بدلات الكوتور النسائية
بدلات الكوتور النسائية
بدلات الكوتور النسائية
بدلات الكوتور النسائية
بدلات الكوتور النسائية
بدلات الكوتور النسائية

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