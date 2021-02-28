رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بقيمة 650 مليون دولار.. محكمة أمريكية تقبل عرض «فيسبوك» لتسوية دعوى قضائية

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:23 ص
فيسبوك
فيسبوك
وكالات
طباعة
وافقت محكمة في كاليفورنيا الأمريكية على عرض قدمته شركة «فيسبوك بقيمة 650 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية بشأن استخدام تقنية التعرف على الوجه»، حسبما ذكرت صحيفة «شيكاغو تريبيون».

ورفع سكان إلينوي دعوى قضائية جماعية ضد «فيسبوك» في عام 2015، متهمين الشركة بخرق القانون باستخدام تقنية التعرف على الوجه لجمع البيانات البيومترية.

وفي البداية عرضت الشركة دفع 550 مليون دولار فقط، لكن محكمة المقاطعة في سان فرانسيسكو أعربت عن شكوكها بشأن كفاية هذا المبلغ.

ووفقًا لحكم المحكمة، سيتلقى كل من سكان الولاية البالغ عددهم 1.6 مليون شخص والذين رفعوا الدعوى القضائية ما لا يقل عن 345 دولارًا كتعويض من الشركة، كما سيتم استخدام جزء من الأموال لدفع تكاليف المحامي.

وبحسب الصحيفة، وصف القاضي جيمس دوناتو الصفقة بأنها «نتيجة تاريخية».

ونقلت الصحيفة عن القاضي قوله: «بشكل عام، تعتبر التسوية للمطالبة انتصارًا جادًا للمستهلكين في القضية العاجلة لحماية البيانات الشخصية في الفضاء الرقمي».

وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن أن «فيسبوك» لن يستخدم تقنية التعرف على الوجه تلقائيًا على الشبكة الاجتماعية.

وقالت الشركة إن المستخدمين لديهم دائمًا القدرة على اختيار ما إذا كانوا سيستخدمون التعرف على الوجوه، لكنها وعدت بأنه سيتم تعطيل هذه الميزة افتراضيًا في المستقبل، وسيتمكن المستخدمون من السماح باستخدامها في الإعدادات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

محمد الباز: المواطن ينتظر تعديلا مرضيا لقانون الشهر العقاري

نماذج استرشادية للصف الثاني الإعدادي 2021

طلاب أولى ثانوي.. التعليم: اعتبار كل من حضر الامتحان وواجه مشكلة السيستم ناجحًا

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

الصور

image description

«الحالة طوارئ».. كيف مرّ اليوم الأول لامتحانات جامعة حلوان؟ (صور)

image description

محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفنى لمشاركتهم فى تجميل الشوارع

image description

إخراج 9 أشخاص من أسفل أنقاض عقار أسيوط المنهار

image description

«سيكو» لإنتاج الهواتف تبحث توسيع استثماراتها بأسيوط

image description

إخراج 4 أشخاص من أسفل العقار المنهار بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

تعيين أحمد حسام ميدو مستشارا فنيا لنادى بيراميدز

فوز خيتافى على فالنسيا بثلاثية نظيفة فى الدورى الإسبانى

تعادل نيوكاسل يونايتد مع وولفرهامبتون 1-1 فى الدورى الإنجليزى

يوفنتوس يتعادل مع هيلاس فيرونا 1-1 فى الدورى الإيطالى

أيام زمان

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

الليلة.. عرض فيلم أوليفر تويست بقصر السينما

بث فيلم تسجيلى عن الفنان التشكيلى عبد الوهاب عبد المحسن.. غدًا

اليوم.. مجدى صابر يشهد عودة تمثال ملك العود بعد ترميمه

حفل لفرقة «رسالة سلام» لإحياء ليلة النصف من رجب.. اليوم