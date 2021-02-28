تدمير 5 طائرات مسيرة مفخخة وصاروخ باليستى أطلقها الحوثيون نحو الرياض

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه العاصمة الرياض، وكذلك 5 طائرات بدون طيار باتجاه أراضي المملكة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "واس" أشار التحالف إلى أن "المليشيا الحوثية الإرهابية حاولت استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ أطلق من داخل الأراضية اليمنية، إلا أن الدفاع الجوي تمكن من إسقاطه".وأضاف: "سمع سكان مدينة الرياض بوضوح صوت اعتراض الصاروخ فوق سماء العاصمة".وتابع: "تم رصد عدد من الطائرات المسيرة المفخخة التي أطلقها الحوثيون باتجاه جازان وجرى اسقاط 5 منها في سماء المناطق الجنوبية".وأكد المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي، على أن محاولات الحوثيين "الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة" ترقى إلى مستوى جرائم حرب".وقال: "قيادة التحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".وكثف الحوثيون في الأيام الأخيرة من استهدافهم للملكة بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، والتي أكد التحالف أنه أسقطت جميعا من دون إصابات تذكر.