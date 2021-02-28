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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدفاع الروسية: الإرهابيون شنوا 24 هجومًا فى منطقة خفض التصعيد بسوريا

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:33 ص
هجومًا فى منطقة خفض
هجومًا فى منطقة خفض التصعيد
وكالات
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أكد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الفريق أول فياتشيسلاف سيتنيك، أن مسلحي «جبهة النصرة» الإرهابية، نفذوا 24 هجومًا في منطقة خفض التصعيد بسوريا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس»، قال: «في منطقة خفض التصعيد في إدلب، سجل 24 هجومًا من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية، بما في ذلك 19 هجومًا أعلن عنها الجانب السوري».

وأضاف: «الخروقات كانت في محافظة إدلب 14 هجومًا، و4 هجمات في كل من محافظتي حلب واللاذقية، وهجومان في محافظة حماة».

من جهتها، أعلنت القوات العسكرية الروسية في وقت سابق، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية صدت هجومًا على قاعدة حميميم الجوية في سوريا.

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