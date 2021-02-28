السودان تسجل 31 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٣١ اصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة، فيما تم شفاء ٢٤ حالة.وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، عن التقرير الوبائي ليوم الأربعاء الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٢٨ ألفًا و٣٣٤ حالة، بينها ١٨٨٠ وفاة، و٢٢ ألفًا و٨٨٧ شخصًا تعافوا.وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.