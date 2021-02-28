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محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل: 61 ألف إصابة جديدة بكورونا

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:14 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 1386 حالة وفاة و61 ألفا و602 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، على مستوى البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لما نقلت صحيفة "فولا دي برنامبوكو" البرازيلية عن بيانات وزارة الصحة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 254 ألفا و221 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة خلال نفس الفترة 10 ملايين و517 ألفا و232 حالة.

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