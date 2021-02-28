تعيين أحمد حسام ميدو مستشارا فنيا لنادى بيراميدز

أعلن ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، إتمام الاتفاق مع أحمد حسام "ميدو"، لتولي منصب المستشار الفني للنادي خلال المرحلة المقبلة.وأوضح ممدوح عيد - في بيان رسمي للنادي - أن الاتفاق مع ميدو لتولي المنصب، يأتي في ظل الخبرات التي يتمتع بها النجم الكبير خلال مشواره كلاعب ومدرب.وأكد أنه تم الاتفاق مع ميدو على أن يكون قائما بأعمال المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، بجانب مسؤوليته الفنية.