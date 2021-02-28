منظمة ألمانية تعلن إنقاذ 147 مهاجرًا فى البحر المتوسط

أعلنت منظمة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية، إنقاذ 147 مهاجرا في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا، في إطار عمليتي إنقاذ نفذتهما سفينتها "سي ووتش 3".وذكرت المنظمة - أنها أنقذت 102 من المهاجرين في عملية أخرى لها، كانوا على متن قارب مطاطي وأرسلوا نداء استغاثة".وأضافت أنها أنقذت 45 مهاجرًا، أمس، بينهم 15 قاصرا كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا بحرا، وجميعهم سالمون.