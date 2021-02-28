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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو فى مصر اليوم الأحد 28-2-2021

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:45 ص
اليورو
اليورو
منة سالم
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يرصد موقع "الدستور" في هذا التقرير سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في مصر خلال التداولات الصباحية بالأسواق المحلية اليوم الأحد 28-2-2021.

وعلى المستوى المحلي، شهد سعر صرف اليورو الأوروبي حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري داخل سوق الصرف المصرية، حيث وصل إلى مستوى الشراء والبيع 18.98، و19.14 جنيه، حسبما أفادت التقارير الأخيرة لعدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

سعر اليورو في مصر اليوم الأحد 28-2-2021

سعر اليورو في بنك مصر

وأظهرت مؤشرات التداول اليوم وصول سعر اليورو الأوروبي، داخل فروع بنك مصر في السوق المحلية من حيث الأصول، إلى 18.98 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر اليورو داخل فروع البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه عند 18.98 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى بنك cib

وجاء سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه داخل فروع بنك cib عند مستوى 18.86 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وعلى صعيد سعر الشراء والبيع للعملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري داخل بنك المصرف العربي الدولي، جاء عند مستوى 19.02 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

ووصلت أسعار اليورو داخل بنك فيصل الإسلامي مقابل الجنيه المصري إلى 19 جنيهًا للشراء، و19.16 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

ووصل مستوى سعر الشراء والبيع للعملة الأوروبية، مقابل الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي، إلى 19 جنيهًا للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

يشار إلى أن اليورو (الرمز الشكلي:€، رمز الإيزو:EUR) هي العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي، والذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، ويتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا، ويعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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