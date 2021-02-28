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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

محمود البنا حكما لمباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:21 ص
الحكم محمود البنا
الحكم محمود البنا
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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباراتي اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

واختارت اللجنة، الحكم محمود البنا لإدارة لقاء الأهلي وطلائع الجيش، على أن يعاونه هاني عبد الفتاح "مساعد أول"، ورضا جبر"مساعد ثاني"، والحكم الرابع عباس حسن، وحكم الفيديو وائل فرحان، وحكم الفيديو المساعد مصطفى عثمان.

أما مباراة أسوان مع البنك الأهلي، فيديرها الحكم محمود بسيوني، ويعاونه خالد السيد "مساعد أول"، ومحمد مجدي "مساعد ثاني"، محمد علي كامل"حكم رابع"، وطارق مجدي"حكم فيديو"، وحسني سلطان "مساعد حكم فيديو".

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