تعادل نيوكاسل يونايتد مع وولفرهامبتون 1-1 فى الدورى الإنجليزى

تعادل نيوكاسل يونايتد مع ضيفه وولفرهامبتون بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما بملعب سانت جيمس بارك، في إطار الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل جمال لاسيليس هدف نيوكاسل في الدقيقة 52، بينما أحرز روبين نيفيز هدف وولفرهامبتون في الدقيقة 73.وارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 34 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما أصبح رصيد نيوكاسل 26 نقطة في المركز السابع عشر.