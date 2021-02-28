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محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زلزال بقوة «5.3 ريختر» يضرب ألاسكا الأمريكية

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:48 ص
زلزال
زلزال
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ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر،ولاية ألاسكا الأمريكية، دون أنباء عن وقوع إصابات أو مخاوف من وقوع تسونامي، وفقا لما أعلن المركز الوطني الأمريكي لمعلومات الزلازل.

وقال مسئول بالمركز لصحيفة (ذا هيل) الأمريكية إن ألاسكا معتادة على وقوع زلالزل، لكنها في الغالب لا تكون بتلك الشدة. وسجّل نحو 3 آلاف شخص بالولاية شعورهم بالزلزال فور وقوعه، وفقا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكتروني للمركز.

ووفقا لـ"ذا هيل"، فإنه من غير الواضح ما إذا نتج عن الهزة الأرضية وقوع إصابات، مشيرة إلى عدم جود مخاوف كذلك من وقوع تسونامي.

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