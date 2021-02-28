ننشر فعاليات المجلس الأعلى للثقافة اليوم

تعقد بالمجلس الأعلى للثقافة في الرابعة من بعد عصر اليوم الأحد٬ ندوة بعنوان "تحديات صناعة النشر الورقية والرقمية"٬ والتي تنظمها لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس.يأتي ذلك بمشاركة كل من: الناشر محمد رشاد - رئيس اتحاد الناشرين العرب. أسامة شتات - رئيس لجنة الملكية الفكرية باتحاد الناشرين المصريين٬ الناشر علي عبد المنعم - عضو مجلس.إدارة اتحاد الناشرين المصريين.ويدير الندوة د. حسام لطفي - مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس، وتقام الندوة بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.في سياق متصل يليها في السادسة مساء٬ ندوة ثانية بعنوان "علم النفس وإدارة الأزمات"٬ والتي تنظمها لجنة التربية وعلم النفس. ويحاضر بها د. طريف شوقي - أستاذ علم النفس ونائب رئيس جامعة بني سويف السابق٬ ويديرها د. أيمن عامر - عضو اللجنة ورئيس قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة.كما تبث الندوة "أونلاين" عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".