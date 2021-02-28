يوفنتوس يتعادل مع هيلاس فيرونا 1-1 فى الدورى الإيطالى

سقط يوفنتوس في فخ التعادل الايجابي أمام مضيفه هيلاس فيرونا، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما بملعب أنتونيو بينتجودي، في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الإيطالي.تقدم كريستيانو رونالدو بالهدف الأول ليوفنتوس بالدقيقة 49، قبل أن يعادل أنتونين باراك النتيجة لفيرونا بالدقيقة 77.وبهذا التعادل، رفع يوفنتوس رصيده إلى 46 نقطة بالمركز الثالث، فيما رفع فيرونا رصيده إلى 35 نقطة بالمركز الثامن.