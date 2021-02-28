قبرص: 243 حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القبرصية، تسجيل 243 إصابة بفيروس "كورونا" على مستوى الجزيرة خلال الساعات الـ24 الماضية، دون تسجيل وفيات جديدة.ووفقا لما نقلت صحيفة "سايبرس ميل" القبرصية عن بيانات الوزارة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الإصابات بـ"كوفيد-19" المسجلة في قبرص منذ بداية تفشي الوباء إلى 34 ألفا و424 حالة، فيما توقف عدد الوفيات عند 231 حالة.