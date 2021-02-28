الليلة.. عرض فيلم أوليفر تويست بقصر السينما

ينظم قصر السينما بجاردن سيتي في الثامنة من مساء اليوم الأحد٬ عرض للفيلم الروائي الطويل oliver twist عن رائعة الكاتب الإنجليزي تشارلز ديكنز. ومن إخراج المخرج البولندي رومان بولانسكي.الفيلم من إنتاج 2005 وتبلغ مدة عرضه 130 دقيقة٬ ويدور في أجواء من الغموض والإثارة حول الصبي الصغير "أوليفر تويست" والذي نشأ في ملجأ للأيتام٬ عقب وفاة والدته.وفي الملجأ يقضي "أوليفر" أسوأ أيامه في ظل طفولة بائسة مشردة٬ حتي أنه أصيب بالضعف والهزال لقلة الطعام وسوء التغذية التي يتعرض لها هو ورفاقه في الملجأ. ناهيك عن المعاملة القاسية التي يلاقيها أوليفر ورفاقه من الحانوتي الذي يدير الملجأ٬ ولعب الدور "بن كينجسلي".إلا أن الحياة خارج الملجأ لم تكن بأفضل منها داخله٬ حيث يقع أوليفر في قبضة عصابة من اللصوص الذين استخدموه لأغراضهم الخاصة في السرقة والاحتيال وغيرها من الأعمال الإجرامية المنافية للقانون، وهناك أسرار من التاريخ العائلي لأوليفر في انتظار أن تأتي للنور تكشف عنها أحداث الفيلم.