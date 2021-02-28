فرنسا: 24 ألف إصابة بكورونا خلال يوم

أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية تسجيل 186 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 23 ألفا و996 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية.ووفقا لما نقلت صحيفة (لو فيجارو) الفرنسية عن بيانات الهيئة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في فرنسا منذ بداية تفشي الفيروس إلى 86 ألفا و332 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة خلال نفس الفترة 3 ملايين و736 ألفا و16 إصابة.