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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بث فيلم تسجيلى عن الفنان التشكيلى عبد الوهاب عبد المحسن.. غدًا

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:32 ص
عبد الوهاب عبد المحسن
عبد الوهاب عبد المحسن
نضال ممدوح
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يحل الشاعر السعودي محمد عابس في السادسة من مساء غدًا الإثنين٬ بضيافة برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر".

ومن المقرر أن يقرأ "عابس" مجموعة من قصائده الشعرية وهي: شهقة بوح٬ حالات عاشق٬ أجواء٬ مزاد٬ حركة٬ تاريخ٬ اعتراف بفاصلة الحروف٬ سلسبيل الحسن.

في سياق متصل يليها في السابعة٬ بث لفيلم تسجيلي عن الفنان التشكيلي الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن٬ من إخراج فاطمة الحاج. في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني؛ وضمن برنامج دعم مبادرة الثقافة بين إيديك.

والتي تتضمن عرض عدد من الأفلام التسجيلية للرموز ورواد فن العمارة والفنون التشكيلية بمصر بالإضافة إلى عرض لعدد من المؤلفات المهمة في المجالين.

وعن عبد الوهاب عبد المحسن يقول الناقد الفني صلاح بيصار: يعد "عبد المحسن" من بين قلة قليلة ممن اختارو الارتباط بالبيئة وفضلوا الإقامة بموطنهم الأصلى حيث النشأة والاستقرار بعيدًا عن صخب القاهرة وضجيجها وبريقها السطحى.

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