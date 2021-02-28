اليوم.. مجدى صابر يشهد عودة تمثال ملك العود بعد ترميمه

يزيح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنان عادل السيد رئيس جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، الستار من جديد عن تمثال "ملك العود" بعد الإنتهاء من أعمال الترميم والصيانة التى أجريت له، في تمام الساعه الثالثة من بعد عصر اليوم الأحد فى شارع الفن بساحة دار الأوبرا المصرية.ويهدى رئيس الجمعية للدكتور مجدي صابر درع الجمعية، تقديرًا لجهوده فى دعم ومساندة الجمعية فى فعالياتها التى تهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بما تركه الموسيقار فريد الأطرش من إرث فنى.كما يكرم الفنان عادل السيد عدد من أعضاء الجمعية، وفريق عمل ترميم وصيانة تمثال الموسيقار فريد الأطرش، ويهدى لهم شهادات تقدير، بحضور كوكبة من الفنانين٬ منهم الفنان الفنان سيف عبد الرحمن، والفنان مصطفي الدمرداش، والفنان قيس عبد الفتاح.يذكر أن فريد الأطرش يُعد أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم ولقب بملك العود، ينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا. بدأ مشواره الفنى بعد أن انتقل للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان، قام ببطولة 31 فيلما سينمائيا وتغني بكلمات عمالقة الشعراء كما لحن لعدد من الفنانين والفنانات العرب، منهم أسمهان، شادية، فايزة أحمد، صباح، مها صبري، وديع الصافي، نور الهدى ومحرم فؤاد.