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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة: تقديم 73 مليون جرعة من لقاحات كوورنا

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:34 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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كشف مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، عن تقديم ما يقرب من 73 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين والمقيمين في الولايات المتحدة حتى اليوم.

وذكر المركز، في بيان اليوم، أنه، تم تقديم 72 مليونا و806 ألفا و180 جرعة من اللقاحين اللذين تنتجهما شركتا "فايزر" و"موديرنا" الأمريكيتين على مستوى الولايات المتحدة، من أصل 96 مليونا و402 ألفا و290 جرعة وُزّعت حتى اليوم.

وطبقا لتلك البيانات، فقد قُدّمت، خلال اليوم الأخير فقط، أكثر من 2.35مليون جرعة، كما وُزّعت، خلال نفس اليوم، أكثر من 1ر2 مليون جرعة على الجهات المقدّمة للخدمة.

ويتطلب إتمام التطعيم ضد "كوفيد-19" بلقاحي "فايزر" و"موديرنا" الحصول على جرعتين.

وأضاف المركز أن 48 مليونا و435 ألفا و536 شخصا حصلوا حتى اليوم على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح (بنسبة قدرها 19 بالمئة من السكان فوق 18 عاما من العمر)، من بينهم 23 مليونا و698 ألفا و627 حصلوا على الجرعتين كاملتين (بنسبة 3ر9 بالمئة من السكان فوق 18 عاما).

وتعد الولايات المتحدة أكثر دول العام تقديما للقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" من حيث العدد، كما تعد البلد الأكثر تضررا من تفشي وباء "كورونا" حول العالم من حيث أعداد الوفيات والإصابات؛ إذ سجّلت حتى اليوم نحو 509 آلاف حالة وفاة، وأكثر من 28 مليونا و285 ألف إصابة مؤكدة.

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