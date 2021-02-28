مصر تشارك بـ5 أفلام فى مهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولى القصير بالجزائر

أعلنت لجنة الانتقاء لمهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير بالجزائر اختيار 17 فيلما من أجل التنافس على جوائز الدورة، التي عقدت خلال شهر فبراير الجاري، من بينها 5 أفلام مصرية.وبحسب بيان للمهرجان، شهدت الدورة مشاركة 31 فيلما من 15 دولة، وكانت للدول العربية مشاركة قوية، حيث شاركت الجزائر بستة أفلام ومصر وتونس بـ 5 أفلام لكل بلد وشاركت كل من أفغانستان والهند وفرنسا بفيلمين لكل منهما إضافة إلى فيلم واحد من كل الفلبين وسلوفينيا، والولايات المتحدة والعراق والامارات العربية المتحدة وسوريا.يذكر أن فكرة تأسيس مهرجان البوابة الرقمية الدولي للفيلم القصير كأول مهرجان شهري للفيلم القصير الدولي أونلاين كانت في البداية بالإعلان عن تنظيم المهرجان الإفتراضي لأول للفيلم القصير الدولي في الجزائر بعنوان Domum festival وهي فكرة للمخرج الجزائري دليل بلخودير الذي تولى رئاسة المهرجان الذي نظم من 5 إلى 30 أبريل الماضي بالشراكة مع عدة مهرجانات اجنبية، وشارك في هذه الدورة 58 فيلما من 23 دولة.وبعد نجاح الدورة الأولى للمهرجان، قررت هيئة التنظيم التأسيس لأول مهرجان شهري للفيلم القصير الدولي أونلاين باسم "مهرجان البوابة الرقمية الدولي للفيلم القصير".