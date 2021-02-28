فوز لايبزيج على بوروسيا مونشنجلادباخ 3-2 بالدورى الألمانى

فاز فريق لايبزيج على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ريد بول في إطار منافسات الأسبوع الـ 23 بمسابقة الدوري الألماني لكرة القدم.ففي الشوط الأول، أحرز بوروسيا مونشنجلادباخ هدفيه عن طريق: جوناس هوفمان من ضربة جزاء فى الدقيقة 6 وماركوس تورام فى الدقيقة 19، وفي الشوط الثانس عاد لايبزيج للمباراة بإحرازه الثلاثية في الدقائق 57 عن طريق كريستوفر نكونكو و66 عن طريق يوسف بولسن و93 عن طريق الكسندر سورلوت لينتهى اللقاء بفوز لايبزيج 3-2.وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد لايبزيج الى 50 نقطة في المركز الثاني مؤقتا بجدول ترتيب الدوري خلف بايرن ميونخ المتصدر برصيد 52 نقطة، فيما تجمد رصيد بوروسيا مونشنغلادباخ عند 33 نقطة فى المركز الثامن.