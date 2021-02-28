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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنقاذ 10 اشخاص من أسفل العقار المنهار فى أسيوط (صور)

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:49 ص
انهيار عقار
انهيار عقار
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جهود إنقاذ وانتشال سكان المنزل المنهار من أسفل الأنقاض بقرية أولاد بدر بالفتح، مؤكدًا أن الحصيلة النهائية للحادث أسفرت عن إنقاذ 10 أشخاص من أسفل المنزل المنهار بمركز الفتح واستخراج 3 جثث لربة منزل وطفلين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تابع بصفة متواصلة من موقع الحادث جهود استخراج الأشخاص من أسفل الأنقاض ومتابعة الحادث أول بأول والاستعانة بكافة إمكانات المحافظة بالمراكز والأحياء للمساعدة في سرعة رفع الأنقاض واستخراج باقي سكان المنزل وإسعاف المصابين.

وتواجد في مكان الحادث المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعقيد أحمد نور الدين نائب المستشار العسكري للمحافظة والمهندس عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب ومحمد بشير رئيس حي غرب وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع وقوات الحماية المدنية والإسعاف.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انهيار منزل مكون من 3 طوابق به 4 أسر مبنى بالطوب الأحمر بقرية أولاد بدر التابعة لمركز الفتح والمنزل ملك ورثة عبداللاه شاكر وجميعهم مقيمين بنفس المنزل ووجود بعض الأشخاص أسفل الأنقاض.

وعقب الإبلاغ عن الحادث أصدر المحافظ تعليماته بتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف وقوات ومعدات الإنقاذ السريع إلى مكان الحادث وتم فرض كردون أمني حول مكان الانهيار حفاظًا على سلامة المارة وفصل المرافق والدفع بمعدات الحماية المدنية والإنقاذ السريع لرفع الأنقاض وانتشال سكان المنزل من أسفل الأنقاض، حيث تم الدفع بعدد 10 سيارات إسعاف و3 سيارات حماية مدنية و4 لودر و2 حفار وفرق الإنقاذ البرب ومعدات الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة، وتم عقد غرفة إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية لمتابعة الحادث أول بأول وتنسيق الجهود لإنقاذ باقب سكان المنزل واحتواء الأزمة.

وأشارت المعلومات النهائية للحادث إلى ارتفاع حصيلة ما تم إنقاذه من المواطنين إلى 10 أشخاص من سكان المنزل من أسفل الأنقاض وتم تحويل 6 منهم مصابين إلى مستشفى أسيوط العام و4 حالات تم إسعافهم بموقع الحادث و3 وفيات، ومن المصابين: ممدوح عبد اللاه شاكر 40 سنة، وأروى ممدوح عبد اللاه 6 سنوات، وجنا ممدوح عبد اللاه 7 سنوات، وزهرة ممدوح عبد اللاه 8 سنوات، ومريم ممدوح عبد اللاه عامان، وحنان عبد النعيم عبد القادر 28 سنة، وتم نقلهم لمستشفى أسيوط العام، وفريال سنوسي شحاتي 33 سنة، وتم عمل الغسعافات بمكان الانهيار، واستخراج جثة لسيدة تدعى فامة عدنان 30 سنة، وجثتين لطفلين، وتم نقل المتوفيين إلى مشرحة مستشفى أسيوط العام واتخاذ باقي الإجراءات القانونية.

وأصدر تعليماته إلى وكيل وزارة الإسكان ورئيس مركز ومدينة الفتح بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار وكتابة تقرير شامل عنه، فضلا عن فحص المنازل المجاورة للمنزل المنهار للاطمئنان على سلامة تلك المنازل وعدم تأثرها من الانهيار حفاظا على حياة المواطنين.

كما أصدر المحافظ تعليماته بتوجيه كافة أوجه الرعاية لأصحاب المنزل المنهار وصرف مساعدات عاجلة لهم ولأسر المتوفيين من التضامن الاجتماعي وتشكيل لجنة لعمل تقرير عن الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
انهيار عقار
انهيار عقار
انهيار عقار
انهيار عقار
انهيار عقار
انهيار عقار

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