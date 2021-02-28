سلطنة عمان تؤكد تضامنها مع السعودية فى موقفها حول «خاشقجى»
الأحد 28/فبراير/2021 - 01:02 ص
أ ش أطباعة
أكدت وزارة الخارجية العمانية تضامن السلطنة مع المملكة العربية السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن السلطنة تثمن جهود وإجراءات السلطات القضائية المختصة بالمملكة تجاه القضية وملابساتها.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن السلطنة تثمن جهود وإجراءات السلطات القضائية المختصة بالمملكة تجاه القضية وملابساتها.