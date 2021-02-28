سلطنة عمان تؤكد تضامنها مع السعودية فى موقفها حول «خاشقجى»

أكدت وزارة الخارجية العمانية تضامن السلطنة مع المملكة العربية السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن السلطنة تثمن جهود وإجراءات السلطات القضائية المختصة بالمملكة تجاه القضية وملابساتها.