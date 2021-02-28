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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: 651 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:20 ص
كورونا في تونس
كورونا في تونس
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أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 32 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و974 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 651 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 232 ألفًا و615 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 674 حالة من الإصابة بفيروس كورونا، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 10 آلاف و211 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 264 حالة، إلى جانب 101 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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