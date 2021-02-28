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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ليلى طاهر تستعرض مسيرتها الفنية بصالون الفن والمجتمع.. (صور)

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:20 ص
ليلى طاهر
ليلى طاهر
نضال ممدوح
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تحدثت الفنانة ليلي طاهر خلال تكريمها بصالون الفن والمجتمع٬ والذي شهده مركز الإبداع بساحة الأوبرا٬ عن بدايات رحلتها الفنية منذ المرحلة الإعدادية والمسرح المدرسي الذي تتلمذت فيه على يد الفنانات ملك الجمل ونعيمة وصفي٬ والتحاقها بكلية الخدمة الاجتماعية.

وكذلك بداية دخولها السينما علي يد المنتج رمسيس نجيب الذي اختار لها اسم «ليلي» بدلًا من «شيرويت» لعشقها للفنانة الكبيرة ليلي مراد، وكان أول أفلامها أمام النجم الكبير فريد شوقي في فيلم «أبو حديد»،.وتحدثت عن تخوفها من العمل أمام وحش الشاشة وتجاوزها لهذا التخوف بعد تشجيع النجم الكبير لها.

كما تحدثت عن ذكرياتها عن فيلم «الأيدي الناعمة»، وسعادتها بمزاملتها قامات كبيرة، كما تحدثت عن فيلم «الناصر صلاح الدين» متمنية أن يتم إنتاج فيلم بنفس قيمته وإنتاجه الضخم.

وأشارت إلي الأعمال التاريخية والإسلامية التي قامت بالمشاركة فيها بالتليفزيون، مطالبة بإنتاج أعمال تاريخية جديدة مثل مسلسل «تحت ظلال السيوف».

واستطردت ليلي طاهر في الحديث حول تجربتها في مجال الإنتاج والعبء الملقي علي الفنان بجانب التمثيل مما يؤثر على أدائه، كما أشارت إلى حبها للقراءة والسفر والرسم، وقالت إنها قامت برسم بورتريهات لعدد من الفنانين منهم الفنانة فاتن حمامة، واستعرضت الجوائز التي حصلت عليها خلال مسيرتها الفنية.

كما تم تكريم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب ضيف شرف الصالون، التي قالت إنها وليلي طاهر مسيرة سنين من العمل والإبداع موجه الشكر لمديحة حمدي استضافتها ليلي طاهر التي تحترم عملها وقتها.

أعقب ذلك تكريم الفنانة ليلي طاهر باهداءها شهادة تقدير من صندوق التنمية الثقافية، ودرع صالون الفن والإبداع.

تخلل الصالون قصيدة للشاعر أحمد المغربي، وغناء مقطوعات من أشهر الأغاني أداء أسرار الجمال، نهلة خليل، الطفلة ميرال، وقصيدة للطفلة ملك.

كما تم عرض فيلم عن ليلي طاهر من إنتاج وحدة الفيديو تك بقطاع الصندوق عن مسيرة حياتها، رؤية ضياء داوود.
صالون الفن والمجتمع
صالون الفن والمجتمع
صالون الفن والمجتمع
صالون الفن والمجتمع
صالون الفن والمجتمع
صالون الفن والمجتمع
صالون الفن والمجتمع
صالون الفن والمجتمع
صالون الفن والمجتمع
صالون الفن والمجتمع

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