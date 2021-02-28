رئيس وزراء باكستان يرحب باتفاق وقف إطلاق النار مع الهند فى كشمير

رحّب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بالإعلان عن التوصل لاتفاق مع الهند لوقف إطلاق النار على خط السيطرة، الذي يفصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة كل من الجانبين في إقليم كشمير المتنازع عليه، مؤكدا استعداد إسلام آباد "لحل جميع القضايا العالقة من خلال الحوار.وقال خان: "عبء خلق بيئة تُمكّن من المزيد من التقدم يقع على عاتق الهند"، حسب ما نقلت عنه صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية عبر موقعها الإلكتروني.واتفق المدير العام للعمليات العسكرية في باكستان، نعمان زكريا، أمس الأول، مع نظيره الهندي، بارامجيت سانجا، على التقيد بوقف إطلاق النار، والذي دخل حيز النفاذ في نفس اليوم، في المنطقة الحدودية المتنازع عليها بين البلدين المسلجين نوويا، وذلك بعد تكرارا تبادل إطلاق النار بين الجانبين مؤخرا.