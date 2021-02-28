رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

باحثون يحددون جينات مرتبطة بمستويات الدهون بالجسم للحماية من خطر السمنة

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:24 ص
السمنة
السمنة
أ ش أ
طباعة
حدد فريق من الباحثين بجامعتي (كوبنهاجن) الدنماركية و(ماونت سيناى) في نيويورك، مجموعة من الجينات (62 قسما من الجينات) مرتبطة بمستويات الدهون المرتفعة في الجسم، والتي تعمل على الحماية من الآثار الصحية الضارة للسمنة، وتساعد في الحفاظ على الأنسجة الدهنية بحالة صحية جيدة، حيث يعمل بعض هذه الجينات الجديدة على تحسين صحة الأنسجة الدهنية وتقليل خطر الإصابة بمرض السكر وأمراض القلب، وهو ما قد يوفر هدفًا لتطوير علاجات مستقبلية لمرض البدانة.

وقال الدكتور" توماس كيليلينين"، الأستاذ في "مركز مؤسسة نوفو نورديسك لأبحاث الأيض الأساسية (CBMR) التابع لجامعة كوبنهاجن، إن مرضى السمنة المفرطة يعانون دائما من مستويات غير صحية من الجلوكوز والدهون في دمائهم ويكونون عرضة لارتفاع ضغط الدم، وبالتالي الإصابة باضطرابات القلب والأوعية الدموية واضطرابات التمثيل الغذائي.

وأضاف أن العلماء الدنماركيين لاحظوا، في بحثهم الذي نشر في عدد فبراير من مجلة "Natural metabolism "، أن ما يصل إلى 45% من الأشخاص المصابين بالسمنة لديهم ضغط دم صحي ومستويات قليلة بالجلوكوز والدهون، لذلك قد لا يكون خطر الإصابة بالمرض مرتفعًا لديهم، لكن في الوقت نفسه لم يكن من الواضح سبب بقاء هذه المجموعة من الأشخاص الذين يعانون من السمنة بصحة جيدة.

وأوضح كيليلينين أن العلماء توصلوا لهذه الجينات التي تؤثر على مستويات الدهون بالجسم، من خلال تحليل البيانات بين مئات الآلاف من الأشخاص الذين تم تقييمهم لمعرفة كمية دهون الجسم وعلامات خطر الإصابة بالأمراض، وتمكنوا من تحديد 62 قسمًا من الجينات، كان مرتبطا بشكل كبير بكل من المستويات العالية من الدهون في الجسم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأظهرت المزيد من التحاليل أن الجينات لها وظائف متنوعة في الجسم، بما في ذلك تنظيم الخلايا الشحمية وتطورها وتوزيع الدهون في الجسم وتنظيم الطاقة والالتهابات.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

«التعليم»: مواعيد جديدة لامتحانات أولى وثانية ثانوى بعدة محافظات

شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة.. تفاصيل طقس الأحد

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021 الجديد بعد التعديل

الصور

image description

إنقاذ 10 اشخاص من أسفل العقار المنهار فى أسيوط (صور)

image description

«الحالة طوارئ».. كيف مرّ اليوم الأول لامتحانات جامعة حلوان؟ (صور)

image description

محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفنى لمشاركتهم فى تجميل الشوارع

image description

إخراج 9 أشخاص من أسفل أنقاض عقار أسيوط المنهار

image description

«سيكو» لإنتاج الهواتف تبحث توسيع استثماراتها بأسيوط

الأكثر قراءة

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

باحثون يحددون جينات مرتبطة بمستويات الدهون بالجسم للحماية من خطر السمنة

محمود البنا حكما لمباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى

الهند.. الديك «رجا» يمثل أمام القضاء بتهمة قتل صاحبه بنصل حاد

صراع أغنياء العالم على البيتكوين: جيتس ينصح بالابتعاد وموسك يسبب «جنون أسعار»

أيام زمان

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

ننشر فعاليات المجلس الأعلى للثقافة اليوم

ليلى طاهر تستعرض مسيرتها الفنية بصالون الفن والمجتمع.. (صور)

اليوم.. افتتاح المعرض الجماعى استشراف بجاليرى بيكاسو

الليلة.. عرض فيلم أوليفر تويست بقصر السينما