أرمينيا: الجيش يواصل أداء مهامه لضمان الأمن

أكدت وزارة الدفاع الأرمنية أن القوات المسلحة تواصل أداء مهامها بشكل كامل لضمان أمن الجمهورية، بغض النظر عن العملية السياسية.وذكرت الوزارة - في بيان - أن الجيش مستمر في الخدمة باسم ضمان أمن الدولة والشعب، مضيفا أن: "وزارة الدفاع والقوات المسلحة خارج السياسة وستواصل باستمرار خطوات إصلاح وتحديث قطاع الدفاع".وكان مكتب رئاسة الجمهورية أعلن - في وقت سابق اليوم - أن الرئيس أرمين ساركيسيان لم يوقع مرسوما بشأن إقالة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، أونيك جاسباريان، والذي طلب رئيس الوزراء نيكول باشينيان استقالته.بدوره، أكد باشينيان أنه أرسل وللمرة الثانية، التماسا إلى رئيس الجمهورية، يطلب فيه إقالة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.