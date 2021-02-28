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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة عامل إثر انفجار أنبوبة بمصنع الخشب فى كوم أمبو

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:24 ص
إصابة عامل
إصابة عامل
أسوان_إسراء توفيق
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وقع حادث انفجار أنبوبة بمصنع خشب بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، ما أسفر عن إصابة أحدى العمال بالمصنع، وعلى الفور تم نقل المصاب إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقى مرفق أسعاف كوم أمبو، إخطارًًا يفيد بإصابة عامل بمصنع الخشب بنفس المركز إثر انفجار أنبوبة بمصنع الخشب بنفس المركز، وعلى الفور توجهت الإسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

واستقبل قسم الحروق بمستشفى أسوان الجامعي، حالة عامل أصيب بحروق شديدة أثر تعرضه لحادث انفجار أنبوبة بمصنع خشب بمركز كوم أمبو.

وتبين بالكشف الطبي أصابته بحروق لهبية من الدرجه الثانيه، وتم تقديم كافة الاسعافات الأولية اللازمه بواسطة الأطباء الموجودين بالقسم، وتم احتجازه بالرعاية المركزه، نظرًا لخطورة الحالة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع  حادث انفجار أنبوبة بمصنع خشب بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، ما أسفر عن إصابة أحدى العمال بالمصنع، وعلى الفور تم نقل المصاب إلى المستشفى.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

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