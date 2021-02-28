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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الإعلام الرقمى.. كيف نواجه تحديات المستقبل» بمكتبة مصر العامة

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:07 ص
مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة
نضال ممدوح
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تنظم مكتبة مصر العامة، بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة٬ في الثانية عشر من ظهر اليوم الأحد٬ ندوة بعنوان "الإعلام الرقمي.. كيف نواجه تحديات المستقبل"٬ وذلك بالتعاون مع صالون الإعلام.

ويتحدث في الندوة كل من الإعلاميين: محمد الشبه٬ أحمد أيوب٬ إسلام عفيفي٬ خالد ميري٬ محمد سعيد محفوظ٬ خالد البرماوي. ويدير اللقاء الإعلامي أيمن عدلي، بمشاركة فرقة نجوم الطرب للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى أحمد.

وتتطرق الندوة إلى التحديات التي تواجه الإعلام، خاصة المقروء منه، في ظل وسائل الإعلام الرقمية الحديثة، فالتحول الرقمي كان متوقعًا منذ زمن، إلا أن الظروف الحالية عجلت بذلك ليصبح واقعًا وخيارًا لا مناص عنه.

كما تتناول الندوة التحولات الرقمية ودروها في الإسهام بصورة كبيرة٬ في سرعة الحصول على المعلومة والتواصل المستمر مع القراء عبر مختلف وسائل الإعلام الاجتماعي المنتشرة بصورة كبيرة.

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الثقافة

«الإعلام الرقمى.. كيف نواجه تحديات المستقبل» بمكتبة مصر العامة

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