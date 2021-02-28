الإحصاء: عدد الحافلات المدرسية المرخصة 15 ألفا من إجمالى 10 ملايين

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الحافلات المدرسية المرخصة يبلغ 15 ألف حافلة حتى منتصف العام الماضى 2020، من إجمالى 10 مليون و472 ألف مركبة مرخصة.وأوضح جهاز الإحصاء، أن ما يقارب نصف عدد الحافلات المدرسية يتركز بمحافظة القاهرة بعدد 6728 حافلة، يليها الجيزة بعدد 1972 حافلة، ثم الاسكندرية 1661 حافلة، القليوبية 1298 حافلة.فيما بلغ عدد الحافلات المدرسية 708 فى الدقهلية، 477 فى سوهاج، 306 الشرقية، 222 الغربية، بينما تذيل القائمة الأقصر صفر الوادى الجديد 3 حافلاتـ 4 حافلات بشمال وجنوب سيناء، كفر الشيخ 10.