ضبط أب وابنه لتكوينهما عصابة للإتجار بالمخدرات فى قليوب

تمكنت إدارة البحث الجنائي بالقليوبية من ضبط عصابة "المعلم سيد" وولده؛ لقيامهما ببيع المخدرات "علنا" في دولاب مخدرات بمحل إقامتهما بمدينة قليوب، وتوزيعها على الشباب العاطلين.وجرى القبض عليهما وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى بدورها أمرت بحبسهما والتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من الرائد مصطفى دياب، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة قليوب، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، بقيام أب وابنه، بالإتجار فى المواد المخدرة وخاصة مادة الحشيش بدائرة القسم.وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما، وكان بحوزتهما كميات من الحشيش، ونصف أسطوانة هيروين، وبرشام، وبندقية خرطوش، ومبلغ مالي، وهاتفين محمول، بدائرة قسم قليوب، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.وتبين أن الأول "سيد.أ."، 44 عامًا، عامل، يقيم بحارة سيدي منصور دائرة قسم قليوب، سبق اتهامه فى قضايا "مخدرات - شروع فى قتل"، وابنه "عزام.س" 20 عامًا، عامل، سبق اتهامه فى قضايا "مخدرات - اغتصاب"، واعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابي لترويج المواد المخدرة.وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهما غير المشروعة، والهواتف وسيلة الاتصال بعملائهم المتعاطين، والسلاح النارى للدفاع عن النفس.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة للتحقيق، والتى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.