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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين تجدد دعمها للسعودية فى مواجهة الحوثيين

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:08 ص
وزير خارجية البحرين
وزير خارجية البحرين
محمد عمر
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‏دانت مملكة البحرين، السبت، إطلاق مليشيا الحوثي صاروخ باليستي باتجاه مدينة الرياض وطائرات مسيرة مفخخة باتجاه السعودية.

وأكدت ‏البحرين، في بيان مساء اليوم، تضامنها مع كل ما تتخذه السعودية من إجراءات ضد الاعتداءات الإرهابية، وذلك وفق وكالة الأنباء البحرينية بنا.

وحثت المنامة المجتمع الدولي الاضطلاع بمسئولياته السياسية تجاه ميلشيات الحوثيين في اليمن، مشيدة في الوقت نفسه بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية باليمن وكفاءتها في إحباط التهديدات الحوثية.

‏واعترضت الدفاعات الجوية السعودية خلال الساعتين الماضيتين هجوما باليستيا و5 مسيرات مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي نحو المملكة.

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