رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

علينا كمعلمين مراعاة العامل النفسى للطلاب وأولياء الأمور

«تعليم بورسعيد»: علينا كمعلمين مراعاة العامل النفسى للطلاب

السبت 27/فبراير/2021 - 11:35 م
تعليم بورسعيد
تعليم بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
اجتمع نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، مساء اليوم، بقيادات التعليم ومديرى العموم ومديرى الإدارات التعليمية والمراحل التعليمية والنوعية ومدارس المرحلة الثانوية العامة؛ لمناقشة مستجدات الأمور التعليمية التى تخص إجراء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام.

وأكد وكيل الوزارة أن دور مديرية التربية والتعليم الأصيل هو مراعاة الظروف النفسية للطلاب وأولياء الأمور، واحتواء أى أزمات، بما يحقق الصالح العام للطالب فى المقام الأول، مشيرا إلى أن كل من حضر امتحان اليوم ولم يكمله بسبب المشاكل التقنية فهو ناجح، حسب التعليمات الوزارية المستجدة.

وأضاف "باهى" أنه هناك بعض الطلاب المستجدين بالصف الأول لم يتمكنوا من تفعيل شريحة الاتصالات بالتابلت المدرسى، مؤكدا أن الوزارة قامت بتقسيم دخول طلاب المحافظات على قسمين بتوقيتين مختلفين على مستوى الجمهورية، لتلافى المشكلات التقنية بالشبكة المركزية لمنصة الامتحانات.

ووجه وكيل الوزارة بالتنبيه على الطلاب بطباعة أكواد الامتحانات بمعرفة مسئولى التطوير التكنولوجى والإحصاء بالمدارس، على أن تتطابق الأكواد مع مادة الامتحان، وذلك تيسيرا على الطلاب، مما يحقق سرعة الدخول على المنصة الامتحانية دون مشاكل.

وفى سياق متصل، شدد "باهى" على أن عودة الطلاب للمدارس بعد انتهاء فترة الامتحانات ليست إجبارية، وتتطلب إقرارًا كتابيًا بمعرفة ولى الأمر، حسب التعليمات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، متمنيا التوفيق والنجاح لكل الطلاب.
تعليم بورسعيد
تعليم بورسعيد

موضوعات متعلقة

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021 الجديد بعد التعديل

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع نجم بيراميدز

الصحة: 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 حالة وفاة

الصور

image description

«الحالة طوارئ».. كيف مرّ اليوم الأول لامتحانات جامعة حلوان؟ (صور)

image description

محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفنى لمشاركتهم فى تجميل الشوارع

image description

«سيكو» لإنتاج الهواتف تبحث توسيع استثماراتها بأسيوط

image description

رئيس جامعة دمياط: لا شكاوى فى أول أيام الامتحانات

image description

تصدير 1038 حاوية فواكه وخضروات إلى 8 دول من ميناء دمياط

الأكثر قراءة

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

فوز لايبزيج على بوروسيا مونشنجلادباخ 3-2 بالدورى الألمانى

جولة سياحية بالأهرامات لبعثتي التشيك والهند على هامش كأس العالم للرماية

مواعيد وشرائح صرف المعاشات شهر مارس 2021

إجراءات النجاة.. الكمامة والتدابير الوقائية تمنع انتشار كورونا

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

الليلة.. عرض فيلم أوليفر تويست بقصر السينما

اليوم.. مجدى صابر يشهد عودة تمثال ملك العود بعد ترميمه

الخراب.. رواية اللجوء والبحر بامتياز للكاتب عبد القادر سعيد

«الإعلام الرقمى.. كيف نواجه تحديات المستقبل» بمكتبة مصر العامة