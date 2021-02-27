«تعليم بورسعيد»: علينا كمعلمين مراعاة العامل النفسى للطلاب

اجتمع نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، مساء اليوم، بقيادات التعليم ومديرى العموم ومديرى الإدارات التعليمية والمراحل التعليمية والنوعية ومدارس المرحلة الثانوية العامة؛ لمناقشة مستجدات الأمور التعليمية التى تخص إجراء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام.وأكد وكيل الوزارة أن دور مديرية التربية والتعليم الأصيل هو مراعاة الظروف النفسية للطلاب وأولياء الأمور، واحتواء أى أزمات، بما يحقق الصالح العام للطالب فى المقام الأول، مشيرا إلى أن كل من حضر امتحان اليوم ولم يكمله بسبب المشاكل التقنية فهو ناجح، حسب التعليمات الوزارية المستجدة.وأضاف "باهى" أنه هناك بعض الطلاب المستجدين بالصف الأول لم يتمكنوا من تفعيل شريحة الاتصالات بالتابلت المدرسى، مؤكدا أن الوزارة قامت بتقسيم دخول طلاب المحافظات على قسمين بتوقيتين مختلفين على مستوى الجمهورية، لتلافى المشكلات التقنية بالشبكة المركزية لمنصة الامتحانات.ووجه وكيل الوزارة بالتنبيه على الطلاب بطباعة أكواد الامتحانات بمعرفة مسئولى التطوير التكنولوجى والإحصاء بالمدارس، على أن تتطابق الأكواد مع مادة الامتحان، وذلك تيسيرا على الطلاب، مما يحقق سرعة الدخول على المنصة الامتحانية دون مشاكل.وفى سياق متصل، شدد "باهى" على أن عودة الطلاب للمدارس بعد انتهاء فترة الامتحانات ليست إجبارية، وتتطلب إقرارًا كتابيًا بمعرفة ولى الأمر، حسب التعليمات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، متمنيا التوفيق والنجاح لكل الطلاب.