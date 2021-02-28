التخطيط: 8 ملايين جنيه لتطوير مدرسة ووحدة صحية بأبو قرقاص

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه سيتم الانتهاء من تطوير عدد من المدارس والوحدات الصحية بمحافظة المنيا بحلول منتصف العام الحالى 2021، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن بين المشروعات المقرر إفتتاحها تطوير الوحدة الصحية بقرية البربا بمركز أبوقرقاص طبقًا لمنظومة التأمين الصحى الشامل بتكلفة قدرها 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تطوير مدرسة بنى موسى بمركز أبو قرقاص من خلال إنشاء 8 فصول جديدة بتكلفة 3.2 مليون جنيه.