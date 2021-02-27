انطلاق فعاليات المسارح المتنقلة بالوادى الجديد

في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على إثراء الحياة الإبداعية واكتشاف المواهب المتنوعة في محافظات مصر والوصول بالمنتج الثقافي لكافة شرائح المجتمع متضمنة برامج ثقافية وفكرية وإبداعية وفنية، انطلقت فعاليات المسرح المتنقل بفرع ثقافة الوادي الجديد بقرى شرق بولاق والتي تضم قرى "الخرطوم، قصر زيان، عبد السلام عارف"، بحضور مدير عام الفرع.وتضمن اليوم الأول عرض لفرقة الفنون الشعبية وتقديم تابلوهات غنائية راقصة متنوعة من التراث الواحاتي منها "رقصة الخزام، البادية، الفرافرة"، تدريب محمد عبدالله، بجانب أمسية شعرية لأدباء قصر ثقافة الخارجة، حيث ألقى الشعراء العديد من القصائد المتنوعة منهم الشاعر بسام السيد، وأشرف نوير، بالإضافة إلى فقرة مواهب متنوعة، وورشة فنون تشكيلية رسم حر للأطفال، قدمتها هناء بشير حيث قامت بتدريب الأطفال على الرسم وطريقة توزيع الألوان عليه.وتضمن اليوم الثاني عرض لفرقة الموسيقى العربية بقيادة علي السيد، حيث قدمت الفرقة كوكتيل من الأغاني منها أغنية "بهية" غناء محمد عطا، و"أخد حبيبي يانا يانا" غناء ناهد محمد، و"تمر حنه" غناء نور محمد، وأغنية "تسلمي يا مصر" للمجموعة.كما أعدت ورشة فنون تشكيلية تضمنت رسم على الوجه للأطفال نفذتها هناء بشير كما تم تنفيذ ورشة حرف بيئية وتلوين على الفخار، بجانب فقرة مواهب وأمسية شعرية لأدباء قصر ثقافة الخارجة تبارى فيها الشعراء بأروع القصائد التي تحاكى تجاربهم الشعرية.