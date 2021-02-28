«حياة كريمة» توزع 2000 بطانية وكرتونة لقرى الوادى الجديد

انطلقت فعاليات مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الوادي الجديد، السبت، والتى تنظمها مؤسسات "حياة كريمة" و"صناع الخير للتنمية" و"CSR EGYPT"، ضمن أعمال المرحلة الثانية من برنامج "حماية" لدعم المناطق الحدودية.وتم تفعيل المبادرة في القرى التابعة لمركز الخارجة بقرية الشركة 55، وقرية الشركة 8، وقرية الشركة 17، وقرية صنعاء، وقرية فلسطين، وقرية الكويت.الجدير بالذكر أن قوافل مبادرة "حماية" لدعم قرى الوادي الجديد شملت توزيع 1000 بطانية شتاء للأسر الأكثر احتياجا، و1000 كرتونة مواد غذائية، بجانب القافلة الطبية في تخصصات العيون، والأمراض الجلدية، وعلاج حالات القلب، والأنيميا، والأطراف الصناعية.