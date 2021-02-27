العنانى: نقيم أنشطة لرفع الوعى السياحى لدى كافة فئات المجتمع

طالب مسستثمرو السياحة فى الأقصر برفع كفاءة بعض الطرق المؤدية إلى البحر الأحمر، وفتح طرق جديدة، لتقليل ساعات السفر، مما يشجع السائحين على القيام برحلة اليوم الواحد بين المحافظتين.ودعا المستثمرون، خلال لقائهم بالدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على هامش زياراته بمحافظتي الأقصر وسوهاج، إلى تنظيم مهرجانات ومؤتمرات وبورصات سياحية أكثر بمحافظة الأقصر، مما سيساهم في تحقيق الدعاية بشكل أكبر للسياحة الثقافية بمحافظات الصعيد.بدوره، أكد الدكتور العناني أن الدولة تضع القطاع السياحي على رأس أولوياتها، مستعرضا القرارات والإجراءات والإعفاءات والتحفيزات التي منحتها الدولة لدعم القطاع السياحي والعاملين به خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.كما أشار "العنانى" إلى قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بمد الإعفاء التام لمستأجري البازارات والكافيتريات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار من دفع القيمة الإيجارية حتى شهر أبريل 2021، ليكون بذلك استمر هذا الاعفاء لمدة ما يقرب من عام، حيث بدأ هذا الاعفاء من يونيو 2020.وفيما يتعلق بتأكيد المستثمرين على أهمية رفع الوعي السياحي والأثري لدى طلاب المدارس وتعريفهم بالحضارة المصرية العريقة، أكد الدكتور خالد العناني على التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لزيادة الوعي السياحي والأثري وتعزيز أخلاقيات السياحة بين طلاب المدارس وكافة شرائح المجتمع المصري للإلمام بمدى أهمية قطاع السياحة ودوره فى دعم الاقتصاد القومي.وأضاف أن الوزارة تعمل على تنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال تنظيم رحلات لطلاب المدارس للمحافظات السياحية المختلفة، بالإضافة إلى إقامة أنشطة سياحية وأثرية وبرامج توعوية لرفع الوعى السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع من الشباب، وكبار السن، وطلاب المدارس والجامعات، وذوى الاحتياجات الخاصة.وأكد أن الوزارة لديها العديد من البرامج والأنشطة التوعوية المختلفة مثل "برنامج سفير السياحة" و"برنامج اعرف بلدك" والتي تساهم في نشر التوعية السياحية والأثرية بين طلاب المدارس.كما أشاد المستثمرون بقرار الوزير بفتح المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة في الأقصر، يومي السبت والأحد، للتصوير مجانا لوسائل الإعلام المحلية والدولية، مؤكدين على أنه سيساهم في الترويج للسياحة الثقافية محليا ودوليا.وأشادوا أيضا بقرار وزارتي السياحة والآثار والطيران المدنى بمد العمل بمبادرة دعم السياحة الداخلية في مصر حتى 15 مايو القادم، والذي سيساهم في تنشيط السياحة الداخلية ودعم العاملين بالقطاع السياحي، وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.