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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: 50.6% زيادة فى صادرات مصر للأرجنتين خلال 2020

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:50 ص
صادرات مصر للأرجنتين
صادرات مصر للأرجنتين
أميرة ممدوح
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سجلت الصادرات المصرية إلى الأرجنتين ارتفاعًا لـ 170.2 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2020 مقابل 113.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 57 مليون دولار خلال عام، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وفى المقابل، لفت تقرير الإحصاء إلى ارتفاع واردات مصر من الأرجنتين إلى حدود 1.1 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2020 مقابل مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

يشار إلى أن إجمالى صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 24.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر من عام 2020 مقابل 27.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 3 مليار دولار خلال عام، كما تراجع إجمالى الواردات من 69.8 مليار دولار لـ 63.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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