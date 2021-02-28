الإحصاء: 50.6% زيادة فى صادرات مصر للأرجنتين خلال 2020

سجلت الصادرات المصرية إلى الأرجنتين ارتفاعًا لـ 170.2 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2020 مقابل 113.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 57 مليون دولار خلال عام، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.وفى المقابل، لفت تقرير الإحصاء إلى ارتفاع واردات مصر من الأرجنتين إلى حدود 1.1 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2020 مقابل مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.يشار إلى أن إجمالى صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 24.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر من عام 2020 مقابل 27.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 3 مليار دولار خلال عام، كما تراجع إجمالى الواردات من 69.8 مليار دولار لـ 63.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.