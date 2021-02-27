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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«الإسعاف الاجتماعي».. قصة الآلية الجديدة لسرعة إنقاذ الأرواح

السبت 27/فبراير/2021 - 11:09 م
السيسي
السيسي
ميرفت فهمي
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اعتاد الجميع أن الإسعاف، هو ذلك الفريق الطبي الذي يحضر مسرعًا بسيارة مجهزة عند الإصابة بمكروه جسدي بالغ، ليضمد جراح المصاب وينقذه سريعًا، وهذا تماما ماتعنيه الآلية الجديدة التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتمامًا كبيرًا، والتي ترتكز على «الإسعاف الاجتماعي»، ولكنها تختلف في نوع الجراح التي ستضمدها، فهي هنا تسعى للإنقاذ المعنوي لكثير من الأسر.

و«الإسعاف الاجتماعي» يُعد من برامج الدعم الطارئ للأسر والمواطنين الذين يعانون من مشكلات اجتماعية تؤثر على حياتهم مثل الأيتام الذين يعيشون بلا عائل، أو الأسرة التي بها أفراد لديهم إعاقات ولا تعرف كيف تتعامل معهم، أو سيدة مسنة مريضة وتعيش في منطقة لا يوجد بها أمان، أو الأسر التي تعاني من مشكلات خطيرة، وخلافه من المشكلات الصعبة المركبة.

هذا على أن يجري تخصيص خط ساخن لآلية الإسعاف الاحتماعي، وكذلك تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول، من أجل الإبلاغ عن الحالات، وتوثيقها بالصور، لتصل لها سيارات وزارة التضامن وتتابعها، وترصدها ثم تحل مشكلاتها، وهذا الأمر من شأنه أن يجعل الدولة تعرف أكثر عن الظواهر الاجتماعية الأكثر تكرارًا وتداولا، وتتخذ حيالها قرارات وسياسات مثل السيدة التي تعاني من مرض الفيل، وسيدة المطر وغيرها من الحالات التي تم تداولها من قبل افراد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وللتأكد من الحالات التي سترسل شكواها إلى وزارة التضامن نظرًا لتوقع ورود الكثير من الحالات فور التطبيق الفعلي لهذه الآلية، فسيتم إرسال سيارات تابعة للوزارة، لرصد ومساعدة الحالات، علما بأن المواطنين سيكون لهم دورا كبير حسبما وضحت وزارة التضامن في عملية إبلاغ الوزارة بالحالات التي تحتاج لتدخل فوري.

ومن المقرر أن تنطلق هذه الآلية بمشاركة المواطن، والجمعيات الأهلية في المجتمع المصري، ووزارة الصحة، وهيئة الإسعاف المصرية، ووزارة الداخلية، وفريق كبير من المتطوعين.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، بتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي ودعمها تمويليًا وفنيًا، لضمان الوصول إلى حالات المواطنين الملحة التي تستدعي التدخل الفوري، بالإضافة إلى إشراك الطاقات الشبابية في هذا النشاط لاستغلال أفكارهم الإبداعية، واستعدادهم العالي للمشاركة في الأعمال التطوعية الخيرية.

كما وجه الرئيس السيسي، بإشراك مؤسسات المجتمع المدني، مع المتابعة الدورية لأداء هذه الآلية ونتائجها؛ لضمان تكامل خدماتها مع استراتيجية الدولة لتوفير فرص الحياة الكريمة للمواطن المصري، وكذلك الحفاظ على الاستقرار والأمن المجتمعي.


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