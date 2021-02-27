«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بشركة صناعات غذائية بجمصة

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الصناعات الغذائية بجمصة، براتب يحدد بحسب المقابلة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف يقرأ ويكتب.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 16 عامل إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يقل عمره عن 20 سنة.كما تطلب الشركة 3 عمال خدمات على ألا يقل عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 30 سنة، وأيضا 3 عمال مخازن، على ألا يقل عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 25 سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0502313708، والتواصل مع المدير المسئول هاني الرفاعي، أو التوجه لمقر الشركة في جمصة، المنطقة الصناعية.