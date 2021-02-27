يرجع لعصر الخديو إسماعيل.. نقل مدفع أثرى لقلعة قايتباى تمهيدًا لعرضه

أعلن محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، أنه تم التنسيق مع المحافظة، لنقل أحد المدافع الآثرية إلى قلعة قايتباي لبدء الترميم والعرض بداخل الصرح الآأثري.وقال "متولي" إن ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بشأن نقل أحد المدافع التي ترجع لعصر الخديو إسماعيل من طراز "أرمسترونج" من موقعه بأحد الأندية، والذي يرجع لعام 1867م، إلى قلعة قايتباى تمهيدًا لترميمه وعرضه.وبناءً على ما تم من تنسيق مع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وتعليماته للأجهزة التنفيذية بالمحافظة، من توفير كافة المعدات المطلوبة لإتمام عمليه نقل المدفع إلى قلعة قايتباى، تم نقل المدفع إلى قلعة قايتباي.وتقدم مدير عام اثار الاسكندريه بالشكر والتقدير لجميع من ساهم في إتمام التنسيق والنقل للمدفع.