الباز: طارق شوقى يقوم بثورة لتحديث التعليم فى مصر

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، يقوم بثورة في تحديث التعليم في مصر.





وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إنه من الطبيعي أن تحدث أخطاء عندما تقوم الدولة بتطوير التعليم، ولكن يجب عليها كأهالي وطلاب دعم الدولة في تطوير التعليم.





وأضاف "الباز"، أن 90% من طلاب أولى ثانوية نجحوا في الدخول على السيستم، وهناك 10% واجهوا مشاكل بسبب الضغط على سيستم الامتحانات، موضحًا أن وزارة التعليم قامت بوضع جداول لتقسيم الطلاب في المحافظات لتخفيف الحمل على السيستم.